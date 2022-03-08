Алтайские общественники высказались о спецоперации России на Украине

Алтайские общественники и участники автопробега в поддержку российской армии высказались о спецоперации России на Украине.

«Данная акция проводится в поддержку вооружённых сил для консолидации общества. Поэтому мы как сознательные граждане участвуем в этом. Мы, ветераны-пограничники, полностью поддерживаем действия нашего президента, полностью и душой, и телом с нашей армией», — заявил ветеран-пограничник Александр Ковалёв. Также Ковалёв отметил, что при необходимости будет готов отправиться на фронт.

«Мы стараемся донести до тех, кто не идентифицировал на сегодняшний день этот исторический момент. Выступаем примером. И, конечно, нормальные, правильные люди думают за пределами своей жизни. Как будут жить их дети и правнуки. И мы сегодня объединяемся и показываем вот этот настрой. Объединяемся за наше будущее», — поделился один из организаторов автопробега, заместитель председателя регионального отделения общероссийской общественной организации военных инвалидов Алексей Павлинов.

«Нужно сделать всё необходимое, чтобы граждане России, живущие в Донбассе, чувствовали себя уверенными в завтрашнем дне. <...> Мы против войны, но поддерживаем нашего президента», — заявил заместитель председателя Общественной палаты Алтайского края Василий Куц.