Байден: США будут защищать Тайвань в случае китайского вторжения

США будут защищать Тайвань в случае возможного нападения со стороны Китая, заявил CBS американский президент Джо Байден.

При этом политик отметил, что Вашингтон не собирается поощрять независимость острова.

«Мы согласны с тем, что подписали много лет назад и что существует политика „одного Китая“, а Тайвань сам решает вопрос о своей независимости. <...> Мы не поощряем их независимость. <...> Это их решение», — цитирует Байдена ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия и Китай не претендуют на то, чтобы рулить миром, но «такую склонность имеют другие страны».