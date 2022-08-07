Чубайса выписали из больницы

Экс-советника президента РФ Анатолия Чубайса 6 августа выписали из больницы «Мастер Ольбия» на острове Сардиния. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на итальянскую газету La Repubblica.

Отмечается, что врачи ещё не получили результаты токсикологических анализов, но уже почти уверены, что у Чубайса не отравление, а синдром Гийена — Барре, о котором сообщалось ранее.

Теперь бывшему чиновнику предстоит пройти реабилитацию во Франкфурте.