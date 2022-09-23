Депутаты Госдумы рассказали, что будет после мобилизации и как долго это продлится

Депутаты Госдумы рассказали изданию «Континент Сибирь», что ожидает Россию и Запад в ближайшем будущем.

Политики ответили на одинаковые вопросы: «Как относитесь к объявленной президентом частичной мобилизации?» и «Каким может быть следующий этап развития ситуации?»

Что касается отношения к мобилизации, то депутаты сошлись в едином мнении: это необходимая мера — хоть она и суровая, но поможет ускорить реализацию планов специальной военной операции. А вот ответы на второй вопрос о развитии ситуации более интересны.

Ренат Сулейманов (КПРФ, Новосибирская область, Кузбасс):

«Прежде чем строить прогнозы, стоит дождаться, чем завершится этот этап. России на Украине противостоит военно-экономический блок НАТО, существенный ресурс всех стран Запада. Поэтому я не стал бы говорить, что мы на завершающей стадии событий».

Виктор Зубарев («Единая Россия», Красноярский край):

«Прогноз совершенно очевиден — дальнейший распад системы глобализации американского варианта. Формирование новых межгосударственных союзов, с усилением региональных валют. Фактически речь о создании двух новых экономических систем: условного Запада, со всё более тоталитарными режимами и беднеющим обществом, и остального — свободного мира, где главным будет дух демократии, защиты традиционных ценностей, собственного развития. Россия, очевидно, будет одним из лидеров свободного мира».

Александр Аксёненко («Справедливая Россия — Патриоты — За правду», Новосибирская область):

«Давать прогнозы на следующие этапы — это означает, в том числе, оценить, насколько далеко готовы пойти западники, чтобы „задушить“ Россию. Чтобы поколебать экономическое благополучие нашей страны, они готовы наступить сами себе на горло, на горло не только нашим гражданам, но и в ущерб своим. Это мы сейчас чётко видим».

Ранее четверо депутатов Госдумы попросили отправить их в зону спецоперации. Один из них — Виталий Милонов, который в беседе с RT пояснил, что хочет помогать российским солдатам громить «злобного врага с оружием в руках».