«Это чистые фейки»: Песков вновь опроверг слухи о планах ввести мобилизацию в России

В британских СМИ появились сообщения о «готовящейся массовой мобилизации в России». Эти сведения опроверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты «Интерфакса» поинтересовались у представителя Кремля, являются ли эти данные фейком, на что тот ответил:

«Да. Это чистые фейки».

Дмитрий Песков регулярно опровергает информацию о планах ввести в России массовую мобилизацию. В последний раз он это делал 16 июня — за день до выступления Владимира Путина на экономическом форуме в Петербурге. Тогда иностранные СМИ также пустили слухи о том, что глава государства якобы объявит о мобилизации на мероприятии.