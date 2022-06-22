«Это чистые фейки»: Песков вновь опроверг слухи о планах ввести мобилизацию в России
Информация о готовящемся массовом призыве появилась в британских СМИ
22 июня 2022, 09:00, Никита Черников
В британских СМИ появились сообщения о «готовящейся массовой мобилизации в России». Эти сведения опроверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналисты «Интерфакса» поинтересовались у представителя Кремля, являются ли эти данные фейком, на что тот ответил:
«Да. Это чистые фейки».
Дмитрий Песков регулярно опровергает информацию о планах ввести в России массовую мобилизацию. В последний раз он это делал 16 июня — за день до выступления Владимира Путина на экономическом форуме в Петербурге. Тогда иностранные СМИ также пустили слухи о том, что глава государства якобы объявит о мобилизации на мероприятии.
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