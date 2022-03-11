Глава МВФ не исключила дефолт в России

Директор-распорядитель международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что введённые против России санкции способны вызвать в стране дефолт. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Георгиевой, такой сценарий более не представляется невероятным. Однако однозначный прогноз дать невозможно, поскольку не получится точно заявить, как долго будут действовать санкции и сохранит ли Россия способность выплачивать свои долги.