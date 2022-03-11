Глава МВФ не исключила дефолт в России
Кристалина Георгиева предположила, что рецессия в стране будет долгой
11 марта 2022, 04:53
Директор-распорядитель международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что введённые против России санкции способны вызвать в стране дефолт. Об этом сообщает ТАСС.
По мнению Георгиевой, такой сценарий более не представляется невероятным. Однако однозначный прогноз дать невозможно, поскольку не получится точно заявить, как долго будут действовать санкции и сохранит ли Россия способность выплачивать свои долги.
«Беспрецедентные санкции, введённые в отношении России, загнали страну в рецессию. Согласно нашему прогнозу, эта рецессия будет носить глубокий характер», — заявила директор-распорядитель МВФ.
Комментарии
Новости партнеров