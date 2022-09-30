Киев подал заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке
Когда она будет рассмотрена — пока неизвестно
30 сентября 2022, 21:26
Киев подал заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО... Сегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре. По процедуре, которая будет отвечать нашему значению для защиты нашего сообщества. В ускоренном порядке. Мы делаем свой определяющий шаг, подписывая заявку Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО», — заявил Зеленский.
Напомним, что сегодня президент России Владимир Путин подписал договоры о вступлении в состав России новых территорий и образовании в России новых субъектов. Церемония подписания договоров о вступлении в Российскую Федерацию ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей прошла в Кремле.
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