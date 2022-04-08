Песков: Спецоперация на Украине может быть завершена в ближайшие дни

Спецоперация на Украине может быть завершена в ближайшие дни, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью британскому телеканалу Sky News. Об этом пишет «Интерфакс».

«Мы надеемся, что в ближайшие дни, в обозримом будущем, эта операция либо достигнет своих целей, либо мы завершим её путём переговоров между российской и украинской делегациями», — заявил Песков.

По его словам, лично он верит, что операция может быть завершена благодаря переговорам, но здесь всё будет зависеть от позиции украинской делегации, а также от того, «насколько они будут готовы пойти на условия России».

Во время этого интервью Песков также рассказал, что Россия понесла значительные потери в ходе спецоперации на Украине, назвав это «огромной трагедией».