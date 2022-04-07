Лавров раскритиковал проект соглашения с Россией, представленный Киевом

В украинском проекте соглашения с Россией налицо отход от положений, зафиксированных переговорщиками двух стран в Стамбуле, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Вчера украинская сторона представила в переговорную группу свой проект соглашения, в котором налицо отход от важнейших положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле 29 марта», — цитирует его заявление РИА Новости.

По его словам, замысел Киева выдвигать новые предварительные условия на переговорах неприемлем. Также Лавров отметил, что Украина изменила положение о проведении военных учений, не упомянув там необходимость получить согласие российских властей. В то же время в Стамбульском документе прямо сказано, что «в контексте нейтрального, внеблокового безъядерного статуса любые военные учения с участием иностранных контингентов проводятся только с согласия всех государств-гарантов, включая Россию».

«Недоговороспособность в очередной раз характеризует истинные замыслы Киева, его линию на затягивание и даже подрыв переговоров через отход от достигаемых пониманий. Киевский режим контролируется Вашингтоном и его союзниками, которые толкают президента Зеленского на продолжение боевых действий», — добавил российский министр.