Мишустин допустил прекращение работы App Store и Google Play в России

Аpp Store и Google Play скоро могут перестать давать скачивать приложения в России, поэтому необходимо создать собственную платформу. Об этом в ходе выступления с отчетом о работе правительства в Госдуме заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Обращаюсь, пользуясь случаем: ребята, разработчики, программисты, айтишники, давайте сделаем свою экосистему. У нас все для этого есть. Есть элементы этой экосистемы, которые нужно доработать. Нужно сделать свой интернет-магазин, потому что App Store и Google Play могут скоро не дать возможность скачивать приложения», — заявил Мишустин.