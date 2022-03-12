Путин, Макрон и Шольц по телефону обсудили ситуацию на Украине

Ранее в аналогичном формате они созванивались в четверг, 10 марта

12 марта 2022, 15:53

Президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Украине. Об сообщает ТАСС.

Ранее в аналогичном формате они созванивались в четверг, 10 марта. Макрон и Шольц потребовали от России срочно заключится перемирие с Украиной и решать кризис только через переговоры.

С момента встречи Макрона с Путиным в Москве, которая состоялась 7 февраля, лидеры Франции и России созванивались уже 10 раз. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков говорил, что телефонные разговоры президентов России и Франции проходят «чуть ли не каждый второй день».

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