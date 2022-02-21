Путин выступит с обращением к россиянам в ближайшее время

Президент России Владимир Путин в понедельник, 21 февраля, выступит с телеобращением к гражданам страны. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин собрал заседание Совета безопасности страны по вопросу признания самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Незадолго до этого главы республик обратились к Путину с просьбой признать их независимость, заключить оборонный договор и ввести войска.

В ходе заседания все члены Совбеза почти безоговорочно выступили за признание независимости Донбасса. Глава государства пообещал принять решение сегодня, 21 февраля.