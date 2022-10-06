Развитием новых российских территорий займётся замминистра РФ из Барнаула Вадим Васильев

Вадим Васильев, назначенный замглавы Минстроя РФ, родился в Барнауле и около года проработал в администрации Алтайского края. На данный момент он уже 14 лет строит карьеру в Москве.

Напомним, накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил нового замминистра строительства и ЖКХ для курирования развития ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в составе России.

Васильев и более сотни новых сотрудников Минстроя будут заниматься адресными инвестиционными программами и инфраструктурными проектами для социально-экономического развития новых территорий.

«Планируется, что к сфере деятельности Вадима Васильева будут отнесены вопросы регионального развития и стимулирования отраслей экономики отдельных субъектов Российской Федерации. Обязанности будут закреплены в ведомственном приказе», — пояснили в Минстрое.

Где родился, учился и трудился?

Вадим Викторович Васильев родился 18 февраля 1986 года в Барнауле. В 2007 году окончил Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова по специальности «Экономист». В 2008 году окончил Алтайскую академию экономики и права по специальности «Юриспруденция».

С 2007 по 2008 год работал специалистом I категории отдела внутреннего долга Комитета администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике.

С 2008 по 2010 год занимал различные должности в Департаменте развития межбюджетных отношений Министерства регионального развития РФ. С 2010 по 2022 год трудился в Министерстве финансов РФ. С июня 2022 года стал помощником заместителя председателя правительства РФ в Аппарате правительства РФ.

Награждён благодарностью президента России, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и почётной грамотой президента РФ.

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