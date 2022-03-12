Россия скоро представит список ответных персональных санкций

Россия скоро обнародует список ответных санкций. Он будет персональным — в него попадут западные политики, предприниматели и другие деятели. Об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков в эфире Первого канала.

«Списки готовы. Мы этим занимаемся. Это по большому счёту часть повседневной работы. Фиксация на том, как и в каком масштабе отвечать на санкции, наверное, неправильна», — сказал он.

Напомним, 11 марта министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс ввела санкции против 386 депутатов Государственной Думы, проголосовавших за признание суверенитета ЛНР и ДНР. Санкции предусматривают запрет для депутатов на въезд в страну, а также заморозку их активов.