Шольц заявил, что Россия не угрожает эскалацией конфликта на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о том, что Россия никогда не угрожала Германии эскалацией конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Die Welt.

По словам Шольца, СМИ на Западе используют вольные трактовки в материалах о переговорах Берлина и Москвы.

«По уважительным причинам я не сообщаю о переговорах, которые веду с российским президентом. Но вот что я могу сказать: сообщения, которые я читал о якобы имевших место угрозах в ходе этих переговоров, ложны», — добавил Шольц.

Ранее президент США Джо Байден заявил о том, что Россия не должна добиться успеха в спецоперации.