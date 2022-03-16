Сильная гололедица. О погоде в Алтайском крае 17 марта
День пройдёт преимущественно без осадков
17 марта 2022, 02:02
Температура воздуха от -3 до -8 градусов ожидается в Алтайском крае 17 марта. Как сообщает региональный Гидрометцентр, день пройдёт преимущественно без осадков.
По прогнозам синоптиков, в утренние часы местами изморозь. На дорогах сильная гололедица. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.
В Барнауле ожидается от -4 до -6 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.
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