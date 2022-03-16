Сильная гололедица. О погоде в Алтайском крае 17 марта

Температура воздуха от -3 до -8 градусов ожидается в Алтайском крае 17 марта. Как сообщает региональный Гидрометцентр, день пройдёт преимущественно без осадков.

По прогнозам синоптиков, в утренние часы местами изморозь. На дорогах сильная гололедица. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.

В Барнауле ожидается от -4 до -6 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.