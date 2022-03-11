СМИ: Байден сегодня призовет к прекращению нормальных торговых отношений с Россией

11 марта президент США Джо Байден призовёт к прекращению нормальных торговых отношений с Россией, в том числе он предложит поднять тарифы на российский импорт. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам одного из высокопоставленных американских чиновников, такое решение должно пройти одобрение Конгресса, и обе его палаты поддержали идею Байдена. Согласно графику американского лидера, распространённому Белым домом, в 18:15 по московскому времени Байден объявит о мерах для «дальнейшего призыва России к ответу».

Во вторник, 8 марта, Байден подписал указ, запрещающий импорт российской нефти и газа, а также новые инвестиции в энергетический сектор России. По его словам, власти США понимают, что не все европейские союзники смогут отказаться от российских энергоресурсов. Байден также добавил, что цены на топливо в США после принятия этого решения будут расти.