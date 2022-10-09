Трамп обвинил администрацию Байдена в начале конфликта на Украине
Он заявил, что не допустил бы подобного, если бы был президентом США
9 октября 2022, 18:45, Илья Звягинцев
Бывший президент США Дональд Трамп заявил о том, что в начале конфликта на Украине виновата администрация Джо Байдена. Его слова передаёт издание Newsweek.
«Наша страна и наше так называемое руководство издевались над Путиным. <...> Конфликта на Украине никогда не произошло бы, если бы я всё ещё был президентом», — заявил Трамп.
Он добавил, что во время своего пребывания на президентском посту старался поддерживать хорошие отношения как с президентом России, так и с президентом Украины.
Ранее Дональд Трамп призвал приступить к переговорам, чтобы завершить конфликт на Украине.
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