Трамп обвинил администрацию Байдена в начале конфликта на Украине

Бывший президент США Дональд Трамп заявил о том, что в начале конфликта на Украине виновата администрация Джо Байдена. Его слова передаёт издание Newsweek.

«Наша страна и наше так называемое руководство издевались над Путиным. <...> Конфликта на Украине никогда не произошло бы, если бы я всё ещё был президентом», — заявил Трамп.

Он добавил, что во время своего пребывания на президентском посту старался поддерживать хорошие отношения как с президентом России, так и с президентом Украины.

Ранее Дональд Трамп призвал приступить к переговорам, чтобы завершить конфликт на Украине.