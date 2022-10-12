В Кремле сказали о том, что Россия никогда не отказывается от переговоров

Помощник президента РФ Юрий Ушаков прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о том, что сейчас с Владимиром Путиным нет смысла вести переговоры. Его слова передаёт РИА Новости.

«Что касается высказываний Байдена, что он не видит смысла встречаться. Я могу сказать, что Россия никогда не отказывается от переговоров и любых полезных международных контактов. Протянутую руку мы никогда не отталкиваем. Но если чувствуем и понимаем, что партнёр по тем или иным соображениям не хочет встречаться, то мы себя не навязываем», — сказал Ушаков.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал условие для урегулирования конфликта на Украине. По его словам, это возможно только при переговорах Вашингтона и Москвы.