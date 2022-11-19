В Новичихинском районе Алтайского края переизбрали главу

18 ноября в Новичихинском районе прошли выборы главы администрации. Как сообщает пресс-служба правительства Алтайского края, по итогам проведённого конкурса главой Новичихинского района в третий раз избран Сергей Ермаков.

Его кандидатуру поддержали 14 из 15 присутствующих на заседании депутатов. Срок полномочий вновь избранного главы района составляет 5 лет — до 2027 года.

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Политика В Алтайском крае переизбрали главу Ребрихинского района

Напомним, что ранее в Алтайском крае состоялись выборы главы Зонального района. Большинство голосов депутатов районного собрания получила Наталья Менщикова — 15 из 16.

Также переизбрали главу в Ребрихинском районе — им снова стала Людмила Шлаузер.