В Польше рассматривают запрет на выдачу виз россиянам

МИД Польши разрабатывает концепцию, которая позволит не выдавать визы россиянам. Об этом рассказал замглавы ведомства Пётр Вавжик, передаёт ТАСС.

По словам дипломата, не все страны ЕС поддерживают единый запрет на визы для граждан РФ. В их числе — Германия, Франция и Нидерланды. Поэтому Варшава работает над новым решением и несколько недель ведёт переговоры на эту тему с некоторыми государствами — членами ЕС. В то же время Литва, Латвия, Эстония, Чехия и Словакия придерживаются мнения аналогичного польскому, добавил он.

«Решения по этому вопросу можно ожидать в ближайшие недели», — сказал Вавжик и напомнил, что Польша уже несколько месяцев не выдаёт россиянам туристические визы.

Ранее власти Эстонии запретили въезд россиянам по шенгенской визе, выданной в стране.