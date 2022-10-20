Володин предложил депутатам Госдумы взять шефство над военными городками
По задумке председателя нижней палаты, парламентарии там могли бы заняться решением различных проблем
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил депутатам взять шефство над военными городками, сообщается в Telegram-канале ГД.
Как считает председатель нижней палаты, парламентарии могли бы там заняться решением проблем учреждений здравоохранения, образования, культуры, а также благоустройства территорий.
В ходе пленарного заседания депутаты также пообщались со статс-секретарём — заместителем министра обороны РФ Николаем Панковым. Ему задали вопросы о частичной мобилизации и материальном обеспечении и социальных гарантиях мобилизованным.
Володин поручил довести до региональных военкоматов и призывных комиссий ответы оборонного ведомства, а также потребовал от парламентариев взять на контроль в своих регионах реализацию положений и нормативных актов по вопросам частичной мобилизации.
Ранее Вячеслав Володин рассказал, сколько многодетных отцов, призванных в рамках частичной мобилизации, вернули домой.