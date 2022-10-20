Володин предложил депутатам Госдумы взять шефство над военными городками

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил депутатам взять шефство над военными городками, сообщается в Telegram-канале ГД.

Как считает председатель нижней палаты, парламентарии могли бы там заняться решением проблем учреждений здравоохранения, образования, культуры, а также благоустройства территорий.

В ходе пленарного заседания депутаты также пообщались со статс-секретарём — заместителем министра обороны РФ Николаем Панковым. Ему задали вопросы о частичной мобилизации и материальном обеспечении и социальных гарантиях мобилизованным.

Володин поручил довести до региональных военкоматов и призывных комиссий ответы оборонного ведомства, а также потребовал от парламентариев взять на контроль в своих регионах реализацию положений и нормативных актов по вопросам частичной мобилизации.

Ранее Вячеслав Володин рассказал, сколько многодетных отцов, призванных в рамках частичной мобилизации, вернули домой.