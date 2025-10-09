После жестокого избиения женщины в Новоалтайске возбудили дело о хулиганстве
Одна из участниц инцидента задержана, решается вопрос об избрании меры пресечения
09 октября 2025, 14:25, ИА Амител
В Алтайском крае расследуется уголовное дело о хулиганстве после избиения женщины в Новоалтайске, сообщает региональное МВД.
Напомним, 6 октября соседи жестоко избили 64-летнюю женщину, которая попросила их сделать музыку тише. Со слов дочери пострадавшей, жильцы постоянно шумят и злоупотребляют алкоголем.
«Пострадавшая направлена для прохождения судебно-медицинской экспертизы с целью определения степени тяжести вреда здоровью», – рассказали в ведомстве.
Дочь пострадавшей также сообщила, что соседи кидались и оскорбляли полицейских. При этом одна из участниц избиения якобы заявила, что ее муж на СВО и ей ничего не будет.
Одна из участниц инцидента задержана в порядке ст. 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Ход расследования контролируется прокуратурой Алтайского края.
15:47:56 09-10-2025
Конечно, хулиганство на лицо.
Точно правильно статью определили?
16:22:15 09-10-2025
вот лично я всегда считал, что хулиганство - это петарду в форточку бросил, в лифте помочиться, слово на заборе написать или шарик наполненный водой с зеленкой в прохожего с балкона скинуть.
а здесь я вот больше вижу избиение человека - средней тяжести, сопряженное с оскорблениями и угрозой расправы.
причем здесь хулиганств?