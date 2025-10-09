После жестокого избиения женщины в Новоалтайске возбудили дело о хулиганстве

Одна из участниц инцидента задержана, решается вопрос об избрании меры пресечения

09 октября 2025, 14:25, ИА Амител

Женщину избили в Новоалтайске / Фото: "В курсе 22"

В Алтайском крае расследуется уголовное дело о хулиганстве после избиения женщины в Новоалтайске, сообщает региональное МВД.

Напомним, 6 октября соседи жестоко избили 64-летнюю женщину, которая попросила их сделать музыку тише. Со слов дочери пострадавшей, жильцы постоянно шумят и злоупотребляют алкоголем.

«Пострадавшая направлена для прохождения судебно-медицинской экспертизы с целью определения степени тяжести вреда здоровью», – рассказали в ведомстве.

Дочь пострадавшей также сообщила, что соседи кидались и оскорбляли полицейских. При этом одна из участниц избиения якобы заявила, что ее муж на СВО и ей ничего не будет.

Одна из участниц инцидента задержана в порядке ст. 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Ход расследования контролируется прокуратурой Алтайского края.

