Пожизненно осужденный бывший сенатор Арашуков просится на СВО
Мужчина подавал обращения из СИЗО "Лефортово" и лично к президенту Путину, но получал отказы из-за тяжести статей обвинения
08 сентября 2025, 07:15, ИА Амител
Рауф Арашуков, экс-сенатор от Карачаево-Черкесии, отбывающий пожизненный срок в колонии "Черный дельфин" за создание ОПГ и заказные убийства, неоднократно пытался заключить контракт с Минобороны для участия в спецоперации, пишет ТАСС.
«Арашуков подавал обращения из СИЗО "Лефортово" и лично к президенту Путину, но получал отказы из-за тяжести статей обвинения», – заявил адвокат обвиняемого.
Закон 2023 года позволяет осужденным участвовать в СВО, но запрещает это тем, кто осужден за терроризм, преступления против несовершеннолетних или госизмену.
Арашуков также фигурант нового дела о взятке сотруднику колонии (3 млн рублей за привилегированные условия), которое он называет провокацией.
08:20:53 08-09-2025
в штурмы то пусть идет, или в охранроте отсидеться запланировал?
08:46:59 08-09-2025
Гость (08:20:53 08-09-2025) в штурмы то пусть идет, или в охранроте отсидеться запланиро... На ту сторону перебежит и все
09:19:43 08-09-2025
Если контракт до Победы, то почему нет. Перебежать не так просто, в спину прилетает. При Сталине это заград отряды назывались, за такими следили. Еще родственникам на всякий случай перемещение ограничивали
10:11:44 08-09-2025
Гость (09:19:43 08-09-2025) Если контракт до Победы, то почему нет. Перебежать не так пр... Кому там следить за ними? К тому же этот, с такими талантами, сумеет там организовать шарагу, которая и оружия с боеприпасами насобирает, и на месте всем чем можно обогатится. А потом это оружие к нам сюда же и продаст своим бывшим "коллегам".
10:28:03 08-09-2025
Гость (10:11:44 08-09-2025) Кому там следить за ними? К тому же этот, с такими талантами... Ну при Сталине находилось кому. При желании и сейчас найдется. Кадыров найдет. Даже с родственниками его поговорит, объяснит, что может случится, если что
11:39:35 08-09-2025
Гость (10:28:03 08-09-2025) Ну при Сталине находилось кому. При желании и сейчас найдетс...
Тиктоковцы, которые всегда стоят "не там"? Вдруг часики или машинки сломаются, а они дорогие
11:29:42 08-09-2025
Президент может помиловать любого, есть такой закон.