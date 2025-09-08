НОВОСТИОбщество

Пожизненно осужденный бывший сенатор Арашуков просится на СВО

Мужчина подавал обращения из СИЗО "Лефортово" и лично к президенту Путину, но получал отказы из-за тяжести статей обвинения

08 сентября 2025, 07:15, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru
Рауф Арашуков, экс-сенатор от Карачаево-Черкесии, отбывающий пожизненный срок в колонии "Черный дельфин" за создание ОПГ и заказные убийства, неоднократно пытался заключить контракт с Минобороны для участия в спецоперации, пишет ТАСС.

«Арашуков подавал обращения из СИЗО "Лефортово" и лично к президенту Путину, но получал отказы из-за тяжести статей обвинения», – заявил адвокат обвиняемого.

Закон 2023 года позволяет осужденным участвовать в СВО, но запрещает это тем, кто осужден за терроризм, преступления против несовершеннолетних или госизмену.

Арашуков также фигурант нового дела о взятке сотруднику колонии (3 млн рублей за привилегированные условия), которое он называет провокацией.

СВО

Комментарии

Avatar Picture
Гость

08:20:53 08-09-2025

в штурмы то пусть идет, или в охранроте отсидеться запланировал?

  -2
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:46:59 08-09-2025

Гость (08:20:53 08-09-2025) в штурмы то пусть идет, или в охранроте отсидеться запланиро... На ту сторону перебежит и все

  -5
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:19:43 08-09-2025

Если контракт до Победы, то почему нет. Перебежать не так просто, в спину прилетает. При Сталине это заград отряды назывались, за такими следили. Еще родственникам на всякий случай перемещение ограничивали

  -5
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:11:44 08-09-2025

Гость (09:19:43 08-09-2025) Если контракт до Победы, то почему нет. Перебежать не так пр... Кому там следить за ними? К тому же этот, с такими талантами, сумеет там организовать шарагу, которая и оружия с боеприпасами насобирает, и на месте всем чем можно обогатится. А потом это оружие к нам сюда же и продаст своим бывшим "коллегам".

  -4
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:28:03 08-09-2025

Гость (10:11:44 08-09-2025) Кому там следить за ними? К тому же этот, с такими талантами... Ну при Сталине находилось кому. При желании и сейчас найдется. Кадыров найдет. Даже с родственниками его поговорит, объяснит, что может случится, если что

  -6
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:39:35 08-09-2025

Гость (10:28:03 08-09-2025) Ну при Сталине находилось кому. При желании и сейчас найдетс...
Тиктоковцы, которые всегда стоят "не там"? Вдруг часики или машинки сломаются, а они дорогие

  -7
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:29:42 08-09-2025

Президент может помиловать любого, есть такой закон.

  -9
Ответить
