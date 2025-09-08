Пожизненно осужденный бывший сенатор Арашуков просится на СВО

Мужчина подавал обращения из СИЗО "Лефортово" и лично к президенту Путину, но получал отказы из-за тяжести статей обвинения

08 сентября 2025, 07:15, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

Рауф Арашуков, экс-сенатор от Карачаево-Черкесии, отбывающий пожизненный срок в колонии "Черный дельфин" за создание ОПГ и заказные убийства, неоднократно пытался заключить контракт с Минобороны для участия в спецоперации, пишет ТАСС.

«Арашуков подавал обращения из СИЗО "Лефортово" и лично к президенту Путину, но получал отказы из-за тяжести статей обвинения», – заявил адвокат обвиняемого.

Закон 2023 года позволяет осужденным участвовать в СВО, но запрещает это тем, кто осужден за терроризм, преступления против несовершеннолетних или госизмену.

Арашуков также фигурант нового дела о взятке сотруднику колонии (3 млн рублей за привилегированные условия), которое он называет провокацией.