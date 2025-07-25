"Все будут целевиками". О дефиците медиков, целевом обучении на врача и не только
В 2025 году число целевых мест в АГМУ не изменилось, а в барнаульском медколледже — выросло
25 июля 2025, 09:15, ИА Амител
Один из способов решить проблему дефицита медиков в Алтайском крае – целевое обучение студентов медицинского вуза. Впрочем, целевой набор ведут не только в АГМУ, но и в барнаульском медицинском колледже, где обучают средних медицинских специалистов. И здесь число целевиков растет с каждым годом, рассказала начальник отдела по вопросам государственной службы и кадров регионального Минздрава Ирина Шишкина. Подробнее о целевом наборе медиков и о приемной кампании в АГМУ и медколледжи в 2025 году – в материале amic.ru.
Целевое обучение в АГМУ
В Алтайском крае растет интерес к целевому обучению среди абитуриентов. Причем если раньше студентов привлекала в основном материальная поддержка, то теперь все больше ценят гарантированное трудоустройство. При этом никакой принудиловки: студент сам выбирает будущего работодателя, рассказала Ирина Шишкина.
«Мы даем возможность самостоятельно выбрать будущего работодателя, происходит взаимодействие между ним и студентом. Когда они договариваются, мы выходим на соглашение. Мы работаем с каждым индивидуально, вызываем к себе, предлагаем вакантные места там, где есть потребность в работниках», – отметила Шишкина.
В этом же учреждении студент-целевик проходит практику, во время которой ему помогают адаптироваться в трудовом коллективе, а также получает стипендию от медорганизации, с заключившей с ним договор.
В Алтайском государственном медуниверситете сегодня приоритет на принятие целевиков, рассказал секретарь приемной комиссии вуза Павел Воронов. Такие абитуриенты заключают соглашение с Минздравом, университетом и медучреждением и для них проходит отдельный конкурс. Кроме того, заключенный на специалитет договор можно затем "перезаключить" и по программе ординатуры, где целевое направление уж точно потребуется.
«Программа ординатуры вся будет целевая. Тенденция в том, что практически на всей территории России все врачи в будущем будут целевиками», – пояснил Воронов.
В 2025 году в АГМУ 175 целевых мест выделено на направление "Лечебное дело", 75 – на педиатрию, пять – на стоматологию и столько же – на фармацию (аптечное дело). Столько же мест было прошлом году, и в 2026 году этот показатель планируют сохранить, подчеркнула Шишкина. Таким образом в медучреждениях Алтайского края будет закрываться дефицит кадров.
Среднее специальное целевое обучение
Для подготовки средних медицинских работников в 2025 году выделено 500 целевых мест, рассказала директор Алтайского института развития медицинского образования Ольга Бондаренко. Она также напомнила, что 1 июля завершился процесс организации Алтайского института развития медицинского образования. Теперь Барнаульский базовый медицинский колледж объединил колледжи Бийска, Рубцовска, Камня-на-Оби, Благовещенского и Родинского районов в один институт.
Ольга Бондаренко рассказала, что в Барнауле число мест по целевому направлению растет ежегодно: в 2023 году было 23 целевых места, в 2024-м – 27, а в 2025-м – 41. Планируется повысить число целевых мест до 100.
Руководитель управления профессионального становления и карьерного развития Сергей Лебедев подчеркнул, что сейчас целевое обучение для студентов колледжей – это "история о гарантированном трудоустройстве". При этом учащимся предоставляют приоритетное право зачисления в общежитие.
Заключить целевой договор можно не только при поступлении, но и на любом курсе. Выбрать работодателя можно через портал "Работа России": там учреждения размещают предложения о целевых договорах, которые видят абитуриенты и студенты.
Справка: В марте 2025 года министр здравоохранения Дмитрий Попов сообщил, что благодаря разнообразным мерам, принятым правительством региона, по итогам 2024 года в Алтайском крае зафиксировали прирост врачей. А вот число средних медработников продолжает уменьшаться.По данным на март 2025 года, здравоохранению Алтайского края не хватало около 950 врачей и 1,2–1,3 тысячи средних медработников. Отметим, в течение долгого времени дефицит медицинских кадров в Алтайском крае был намного больше. Но в 2022 году губернатор Виктор Томенко ввел масштабные меры поддержки медиков, благодаря которым ситуация стабилизировалась. Полностью преодолеть кадровый дефицит в медицине Алтайского края планируют к 2030 году.
Свобода и демократия, никакой принудиловки.
11:12:54 25-07-2025
Под дурачков косят и из других пытаются таких сделать. Причина дефицита кадров в медицине на поверхности. Платить не пробовали? Нагрузку уменьшить..Не?
12:47:44 25-07-2025
Платить нужно уже сложившимся специалистам - а студентам за что за то что некоторые из них не могут слелать даже капельницу ( поверьте есть такие).
12:59:38 25-07-2025
Платить медикам не хотят категорически...в Москву чтоль переехать🙄
13:33:08 25-07-2025
Эль (12:59:38 25-07-2025) Платить медикам не хотят категорически...в Москву чтоль пер... Как переехавший скажу что правильно сделаете. Больные те же, зарплата в 3 раза выше.
23:09:44 25-07-2025
имя (11:12:54 25-07-2025) Под дурачков косят и из других пытаются таких сделать. Причи... Вот именно. В других регионах все начисления на МРОТ, а не до МРОТ.
13:19:52 25-07-2025
Посмотрите на баллы ЕГЭ у целивиков этим все сказано.
13:49:37 25-07-2025
Анна (13:19:52 25-07-2025) Посмотрите на баллы ЕГЭ у целивиков этим все сказано. ... Ваше ЕГЭ тоже не очень. целевик от слова цель, а не циль.
04:51:35 26-07-2025
Гость (13:49:37 25-07-2025) Ваше ЕГЭ тоже не очень. целевик от слова цель, а не циль. ... А причём здесь слово циль,в данном случае человек написал целеивое,значит проверочное слово не цель а целее.
10:14:47 26-07-2025
Гость (04:51:35 26-07-2025) А причём здесь слово циль,в данном случае человек написал це... Проверочное слово целевое, пить меньше надо!
16:01:11 25-07-2025
Тогда детей пошлют учиться платно в другой регион.
16:21:53 25-07-2025
целевое и если из династии это СУПЕР. давно пора. уже давно родители и админ. учреждений разных делают именно так, у меня брат учился целевым от главархитектуры на зама мэра по кадастру, выучился и успешно работает уже 20 лет, это единственный нормальный путь поиска персонала на ответственную работу!!
19:13:44 25-07-2025
Целевое обучение в АГМУ уже пробило дно, заключаешь договор с медучреждением где будешь работать , получаешь стипендию, а потом едешь в ЦРБ, на этом экономит Минздрав, так как те кто изначально учится и идет отрабатывать в ЦРБ получает совсем другую стипендию. С таким подходом скоро не кто не пойдет на целевое.
22:26:31 25-07-2025
Знаю такого целивика - медика !
В школе на галимые тройки учился , и отправился в колледж в районе , чтобы обойти ЕРЭ !!
ТАКЖЕ учился в колледже !!!
Целевое в медунивеитете это порочный способ залатать дырявый кафтан !!!
Вопрос ::: какого качества знаний вышел это " специалист" ???
Вы , пойдёте к нему на операцию ????
00:05:30 26-07-2025
Статья полный бред. Идея была неплохая, но её ещё в 70-80 годах похоронили на корню...
13:01:53 27-07-2025
Реально, строят из себя дураков. Чтоб люди шли в медицину и не уходили оттуда, им платить нормально надо. Плюс, навязались с НМО, когда медик должен круглосуточно думать о наборах баллов, или платить агентствам, которые сразу выросли, как грибы. Плати и за тебя наберут. Нахрен такая работа??
15:32:28 27-07-2025
кого зп медиков не устраивает, включайте новости и слушайте про среднюю за в больницах по 80-100 тыс.