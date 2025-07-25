В 2025 году число целевых мест в АГМУ не изменилось, а в барнаульском медколледже — выросло

25 июля 2025, 09:15, ИА Амител

Медицинские работники / Фото: amic.ru

Один из способов решить проблему дефицита медиков в Алтайском крае – целевое обучение студентов медицинского вуза. Впрочем, целевой набор ведут не только в АГМУ, но и в барнаульском медицинском колледже, где обучают средних медицинских специалистов. И здесь число целевиков растет с каждым годом, рассказала начальник отдела по вопросам государственной службы и кадров регионального Минздрава Ирина Шишкина. Подробнее о целевом наборе медиков и о приемной кампании в АГМУ и медколледжи в 2025 году – в материале amic.ru.

Целевое обучение в АГМУ

В Алтайском крае растет интерес к целевому обучению среди абитуриентов. Причем если раньше студентов привлекала в основном материальная поддержка, то теперь все больше ценят гарантированное трудоустройство. При этом никакой принудиловки: студент сам выбирает будущего работодателя, рассказала Ирина Шишкина.

«Мы даем возможность самостоятельно выбрать будущего работодателя, происходит взаимодействие между ним и студентом. Когда они договариваются, мы выходим на соглашение. Мы работаем с каждым индивидуально, вызываем к себе, предлагаем вакантные места там, где есть потребность в работниках», – отметила Шишкина.

В этом же учреждении студент-целевик проходит практику, во время которой ему помогают адаптироваться в трудовом коллективе, а также получает стипендию от медорганизации, с заключившей с ним договор.

Медики / Фото: amic.ru

В Алтайском государственном медуниверситете сегодня приоритет на принятие целевиков, рассказал секретарь приемной комиссии вуза Павел Воронов. Такие абитуриенты заключают соглашение с Минздравом, университетом и медучреждением и для них проходит отдельный конкурс. Кроме того, заключенный на специалитет договор можно затем "перезаключить" и по программе ординатуры, где целевое направление уж точно потребуется.

«Программа ординатуры вся будет целевая. Тенденция в том, что практически на всей территории России все врачи в будущем будут целевиками», – пояснил Воронов.

В 2025 году в АГМУ 175 целевых мест выделено на направление "Лечебное дело", 75 – на педиатрию, пять – на стоматологию и столько же – на фармацию (аптечное дело). Столько же мест было прошлом году, и в 2026 году этот показатель планируют сохранить, подчеркнула Шишкина. Таким образом в медучреждениях Алтайского края будет закрываться дефицит кадров.

Среднее специальное целевое обучение

Для подготовки средних медицинских работников в 2025 году выделено 500 целевых мест, рассказала директор Алтайского института развития медицинского образования Ольга Бондаренко. Она также напомнила, что 1 июля завершился процесс организации Алтайского института развития медицинского образования. Теперь Барнаульский базовый медицинский колледж объединил колледжи Бийска, Рубцовска, Камня-на-Оби, Благовещенского и Родинского районов в один институт.

Ольга Бондаренко рассказала, что в Барнауле число мест по целевому направлению растет ежегодно: в 2023 году было 23 целевых места, в 2024-м – 27, а в 2025-м – 41. Планируется повысить число целевых мест до 100.

АГМУ / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

Руководитель управления профессионального становления и карьерного развития Сергей Лебедев подчеркнул, что сейчас целевое обучение для студентов колледжей – это "история о гарантированном трудоустройстве". При этом учащимся предоставляют приоритетное право зачисления в общежитие.

Заключить целевой договор можно не только при поступлении, но и на любом курсе. Выбрать работодателя можно через портал "Работа России": там учреждения размещают предложения о целевых договорах, которые видят абитуриенты и студенты.

Справка: В марте 2025 года министр здравоохранения Дмитрий Попов сообщил, что благодаря разнообразным мерам, принятым правительством региона, по итогам 2024 года в Алтайском крае зафиксировали прирост врачей. А вот число средних медработников продолжает уменьшаться.По данным на март 2025 года, здравоохранению Алтайского края не хватало около 950 врачей и 1,2–1,3 тысячи средних медработников. Отметим, в течение долгого времени дефицит медицинских кадров в Алтайском крае был намного больше. Но в 2022 году губернатор Виктор Томенко ввел масштабные меры поддержки медиков, благодаря которым ситуация стабилизировалась. Полностью преодолеть кадровый дефицит в медицине Алтайского края планируют к 2030 году.