Председатель Барнаульской гордумы Галина Буевич празднует юбилей

С 2022 года она возглавляет городскую думу на постоянной основе

09 августа 2025, 13:05, ИА Амител

Галина Буевич / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

9 августа свой юбилей празднует председатель Барнаульской городской думы Галина Буевич. Ей исполняется 65 лет.

Галина Александровна Буевич родилась в 1960 году в селе Завьялово Алтайского края. В 1981-м окончила Алтайский государственный институт культуры по специальности "Библиотекарь-библиограф высшей квалификации". В 1987 году поступила в аспирантуру Государственной публичной научно-технической библиотеки СО РАН города Новосибирска. В 2003 году получила диплом кандидата педагогических наук, а в 2005-м – аттестат доцента.

Трудовую деятельность Галина Буевич начала в 1981 году в научной библиотеке Алтайского политехнического института, заняв должность старшего библиографа. В 1998-м начала работать в Алтайском государственном институте искусств и культуры, где прошла путь от старшего преподавателя кафедры до ректора. С 2015 по 2023 год возглавляла ФГБОУ ВО "Алтайский государственный институт культуры".

В 2017 году Галину Буевич избрали депутатом Барнаульской городской Думы седьмого созыва, а также председателем БГД. В сентябре 2022 года она вновь возглавила Барнаульскую гордуму и стала руководить ей на постоянной основе.

За годы трудовой деятельности Галина Буевич была удостоена наград федерального, краевого и городского уровней: благодарности Совета Федерации Федерального Собрания РФ, медали ордена "За заслуги перед Отечеством II степени", звания "Заслуженный работник культуры Алтайского края", медали Алтайского края "За заслуги перед обществом", нагрудного знака "Почетный работник высшего профессионального образования", почетной грамоты Алтайского краевого Законодательного собрания, а также занесения на доску почета "Слава и гордость города Барнаула".