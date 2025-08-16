Главная угроза для жизни режиссера постепенно уходит, и врачи расценивают это как хороший знак

16 августа 2025, 11:20, ИА Амител

Тигран Кеосаян / Фото: кадр из передачи "Международная пилорама" на НТВ

Российский режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян уже более семи месяцев лежит в коме. По данным врачей, состояние артиста по-прежнему стабильно тяжелое. Медики борются за его жизнь с декабря 2024 года. Тогда он пережил сердечный приступ, который стал причиной его клинической смерти. Но в последние месяцы СМИ со ссылкой на источники в команде лечащих врачей пишут, что в состоянии Кеосаяна начали фиксировать стабильные улучшения. Об этом сообщает издание newsinfo.ru.

Согласно информации инсайдеров, главной угрозой жизни режиссера был отек мозга. По последним данным, он постепенно снижается. На фоне этого медики рассматривают возможность постепенного пробуждения режиссера.

«Отек мозга постепенно уходит, что позволяет нам рассматривать возможность вывода пациента из комы. Пока это не обсуждается, но мы наблюдаем положительную динамику. Пациент реагирует на внешние раздражители, хотя и минимально. Однако это уже большой шаг вперед», – рассказал источник, близкий к лечащей команде.

Напомним, что 31 июля 2025 года врачи зафиксировали "прорывное" для Тиграна Кеосаяна событие. Так, он подал осознанную реакцию на внешние раздражители. Когда с режиссером говорила его супруга Маргарита Симоньян, он подвигал глазами под закрытыми веками.

«Это не рефлекс, а осмысленная реакция. Это было как сигнал из другого мира», – рассказала медсестра отделения интенсивной терапии.

Отметим, что Маргарита Симоньян приходит в палату к мужу каждый день. Она читает ему, включает знакомые мелодии и голосовые послания детей. Медики считают, что это может способствовать его восстановлению: шанс выхода из комы уже изменился с "безнадежного" на 40–50%.

9 января 2025 года стало известно о том, что Тигран Кеосаян впал в кому. Режиссера госпитализировали еще в декабре 2024-го. Ранее он перенес два инфаркта: в 2008 и 2010 годах. Именно сердечные проблемы привели телеведущего к клинической смерти и последующей коме.