АлтГПУ приглашает абитуриентов на день открытых дверей

День открытых дверей пройдёт в АлтГПУ 26 марта 2022 года. Вуз приглашает старшеклассников, студентов СПО и родителей. Мероприятие будет проходить в главном корпусе на Молодёжной, 55. Начало в 12:00.

В программе:

— информация о приёмной кампании 2022 года;

— встреча с представителями администрации вуза, директорами и ответственными секретарями приёмных комиссий институтов университета.

Для абитуриентов будут работать интерактивные площадки и мастер-классы, на которых они смогут погрузиться в научную, учебную и внеучебную жизнь студентов педагогического университета.

На дне открытых дверей ответственный секретарь приёмной комиссии университета подробно познакомит с правилами приёма в вуз и расскажет об особенностях приёмной кампании 2022 года. Во время встречи будет работать открытый микрофон, можно будет сразу задать вопросы, связанные с поступлением.

После общей установочной встречи у абитуриентов и их родителей будет возможность пообщаться с ответственными секретарями приёмных комиссий институтов АлтГПУ.