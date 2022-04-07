Больше тысячи рисунков о героизме российских солдат поступило на конкурс «Zащитникам Отечества»

На конкурс рисунков «Zащитникам Отечества» уже поступило около 1300 работ от учащихся 100 образовательных учреждений Барнаула. Наиболее активно принимают участие детские сады — 73 учреждения; также работы прислали учащиеся 27 школ. Среди районов города самые активные — Ленинский и Индустриальный.

«Этот конкурс отхватывает школьников разных возрастов. Уже сегодня в образовательные учреждения ребята принесли свыше тысячи работ. Мы отметили, сколько любви, теплоты и, самое главное, понимания вложили ребята в свои рисунки», — рассказала председатель комитета по социальной политике Барнаульской городской Думы, депутат фракции «Единая Россия» Марина Понкрашёва.

Организаторы также отметили, что конкурс объединил творческий и патриотический порыв людей разных поколений — многие работы являются результатом совместного творчества детей и родителей.

Как рассказала директор Центра детского творчества № 2 города Барнаула Светлана Панова, приём заявок не обошёлся без трогательных историй. Воспитанник одного из детских садов города во время приёма работ заболел и не смог отдать свой рисунок вместе со всеми. Уже после того как работы были доставлены членам жюри, в Центр творчества в посёлке Южный приехала семья мальчика и попросила включить юного патриота в состав участников конкурса. Конечно, его работа была принята.

Организаторы напоминают, что до 15 апреля все желающие могут присоединиться к творческому конкурсу «Zащитникам Отечества». Для этого нужно принести рисунок в свои образовательные организации или в Центр детского творчества № 2 (посёлок Южный, ул. Чайковского, 31).

Рисунки могут быть выполнены в любой технике на ватмане, картоне или холсте в формате не меньше А4 (210x290) и не больше А3 (420x580). Работы будут оцениваться по возрастным категориям: с 4 до 8 лет, с 9 до 13 лет, с 14 до 18 лет (включительно).

Результаты станут известны 25 апреля. Победители получат ценные призы от партии «Единая Россия»: телевизоры, смарт-часы, умные колонки, планшетные компьютеры и другие.

Напомним, конкурс рисунков «Zащитникам Отечества» был объявлен в Барнауле 22 марта. Его инициатором стал комитет по образованию и Барнаульское местное отделение партии «Единая Россия». Организаторы планируют таким образом поддержать боевой дух военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине.