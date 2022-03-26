Народные приметы: что нужно сделать 26 марта, чтобы вырастить богатый урожай

Православная церковь 26 марта вспоминает святителя Никифора Константинопольского. Он прославился тем, что во времена иконоборчества защищал иконы от язычников. В народе эту дату назвали Никифоров день. По поверьям, 26 марта, когда вовсю припекает солнце, талые воды просачиваются в берлогу медведя, он просыпается и выходит из своего зимнего жилища. На Руси этих зверей называли хозяевами леса и считали их заколдованными людьми, поэтому относились к ним с особым почитанием.



Как на Никифора задабривали бурого мишку и зачем наблюдали за дикими гусями, читайте на amic.ru.

За что Никифор Константинопольский почитается как Святой?

Исповедник Никифор родился в VIII веке в Константинополе. Родители с детства заложили ему глубокую веру в Бога и дали истинно христианское воспитание. Никифор также получил и великолепное светское образование, однако больше всего его интересовали духовные книги и Священное Писание.



При Византийском императоре Льве IV исповедник был советником, но продолжал вести благочестивую богоугодную жизнь и свято чтил христианские иконы. Однако мирская жизнь его очень тяготила и, оставив службу, Никифор уединился на Босфоре, где основал церковь, а при ней монастырь. В 806 году, после смерти патриарха Тарасия, Никифор был назначен на его место и продолжил служение Господу.



В период иконоборчества — при следующем императоре Византии Льве Армянине (813-820 г) — святитель продолжил борьбу с ересью. За это он и его предшественники были отлучены от Церкви. Никифора сослали на остров Проконнес в Мраморном море, где после 13 лет скорби и лишений он скончался в 828 году. После него остались многочисленные канонические, догматические и исторические труды.

Зачем на Никифора наблюдали за перелётными птицами?

На Руси 26 марта ждали гусей из тёплых краёв. Считалось, если птицы вернутся именно в Никифоров день, год будет богатым на урожай. Внимательно наблюдали за полётом птиц. Если гуси летели низко — значит, вода в реках не поднимется, если высоко — будет половодье. Купание птиц на водоёмах означало, что совсем скоро наступит тепло, а возвращение ожиревших гусей говорило о том, что холода продлятся ещё долго.

Почему Никифоров день считался удачным для рыбной ловли?

На Никифора было принято ходить на рыбалку. Считалось, что по последнему льду отличный клёв на щуку, судака, окуня, леща и язя. В этот день крестьяне давали себе послабление в постной еде — хозяйки варили уху и пекли пироги с рыбной начинкой. Верили, если улов богатый, значит, Святой Никифор благоволит к людям и разрешает им полакомиться рыбой.

Зачем 26 марта пни мазали мёдом, а сверху насыпали овёс?

В день Никифора из берлоги выходил хозяин тайги — медведь. Славяне почитали животное, считая, что это человек-оборотень, родившийся от женщины и чудища лесного. Поговаривали, что нередко сняв шкуру с убитого медведя под ней обнаруживали дюжего парня в рубахе или красивую девицу в платье.



В старину верили, что хозяин леса дружит с Лешим, и имеет на него, а также на других мифических существ, огромное влияние. Именно поэтому на Никифора старались задобрить медведя. После долгой зимней спячки зверь выходил из берлоги голодным, и чтобы накормить его, в лес несли овёс и мёд. Любимые лакомства медведя оставляли на пнях — мазали их мёдом, а сверху посыпали овсом, в надежде, что топтыгин найдёт гостинцы, насытится и отплатит людям добром — защитит от нечистой силы.