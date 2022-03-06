В Victoria's Secret появилась первая модель с синдромом Дауна

Девушка рассказала, что стать лицом бренда — её давняя мечта

6 марта 2022, 03:05

24-летняя София Хирау, у которой диагностирован синдром Дауна, стала моделью Victoria's Secret. Девушка опубликовала на своей странице Instagram пост с фотографиями и поблагодарила бренд за исполнение мечты.

«Когда-то я мечтала об этом и работала для достижения цели. Сегодня моя мечта сбылась. Наконец-то я могу вам об этом рассказать. Я первая модель Victoria's Secret с синдромом Дауна!» — написала 24-летняя пуэрториканка в соцсети.

София Хирау родилась в Пуэрто-Рико. В 2020-м она дебютировала на Неделе моды в Нью-Йорке, — пишет «Газета.ru». Помимо прочего, у неё есть свой интернет-магазин одежды и аксессуаров, а также она ведёт проект No Limits, который поддерживает людей с синдромом Дауна.

Модель с синдромом Дауна впервые стала лицом Victoria's Secret - Газета.Ru | Новости

24-летняя модель осуществила свою мечту стать первой моделью Victoria's Secret с синдромом Дауна

@sofiajirau

@sofiajirau
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