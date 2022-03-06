В Victoria's Secret появилась первая модель с синдромом Дауна

24-летняя София Хирау, у которой диагностирован синдром Дауна, стала моделью Victoria's Secret. Девушка опубликовала на своей странице Instagram пост с фотографиями и поблагодарила бренд за исполнение мечты.

«Когда-то я мечтала об этом и работала для достижения цели. Сегодня моя мечта сбылась. Наконец-то я могу вам об этом рассказать. Я первая модель Victoria's Secret с синдромом Дауна!» — написала 24-летняя пуэрториканка в соцсети.

София Хирау родилась в Пуэрто-Рико. В 2020-м она дебютировала на Неделе моды в Нью-Йорке, — пишет «Газета.ru». Помимо прочего, у неё есть свой интернет-магазин одежды и аксессуаров, а также она ведёт проект No Limits, который поддерживает людей с синдромом Дауна.

@sofiajirau

@sofiajirau