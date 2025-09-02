Продавцы в Алтайском крае отсудили у работодателя компенсацию за незаконное увольнение
Работодатель не создал комиссию для расследования и не представил объективных доказательств
02 сентября 2025, 11:00, ИА Амител
Калманский районный суд Алтайского края удовлетворил иск прокурора в защиту трудовых прав двух продавцов, незаконно уволенных из-за недостачи в магазине на сумму почти 800 тысяч рублей, пишет объединенная пресс-служба судов Алтайского края.
После инвентаризации в магазине, где выявили недостачу почти в 800 тысяч рублей, работодатель (ООО "Кооператор-1") уволил двух продавцов по статье за "утрату доверия". Однако прокурор оспорил это решение, и суд признал увольнение незаконным, поскольку вина сотрудников не была доказана: работодатель не создал комиссию для расследования и не представил объективных доказательств.
Суд постановил признать увольнение незаконным и изменить формулировку на увольнение по собственному желанию, а также взыскать с работодателя в пользу сотрудниц невыплаченную заработную плату, компенсацию за задержку зарплаты и компенсацию морального вреда.
11:34:59 02-09-2025
1. Работодатель балбес. Нет решения суда - за каким надо было увольнять по статье? 2. Увольнение по статье в принципе дело очень сложное, почти невозможно оформить так, чтобы потом никто не подкопался. Даже увольнение по собственному легко оспаривается в суде. Проще всего уволить по соглашению сторон, потом работник уже восстановиться и получить компенсацию вряд ли сможет.
12:52:03 02-09-2025
С юристом у работоджателя проблема