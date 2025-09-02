Продавцы в Алтайском крае отсудили у работодателя компенсацию за незаконное увольнение

Работодатель не создал комиссию для расследования и не представил объективных доказательств

02 сентября 2025, 11:00, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

Калманский районный суд Алтайского края удовлетворил иск прокурора в защиту трудовых прав двух продавцов, незаконно уволенных из-за недостачи в магазине на сумму почти 800 тысяч рублей, пишет объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

После инвентаризации в магазине, где выявили недостачу почти в 800 тысяч рублей, работодатель (ООО "Кооператор-1") уволил двух продавцов по статье за "утрату доверия". Однако прокурор оспорил это решение, и суд признал увольнение незаконным, поскольку вина сотрудников не была доказана: работодатель не создал комиссию для расследования и не представил объективных доказательств.

Суд постановил признать увольнение незаконным и изменить формулировку на увольнение по собственному желанию, а также взыскать с работодателя в пользу сотрудниц невыплаченную заработную плату, компенсацию за задержку зарплаты и компенсацию морального вреда.

