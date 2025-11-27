Продажу вейпов запретят в Пермском крае с 2026 года

За нарушение запрета предусмотрены штрафы до 100 тысяч рублей

27 ноября 2025, 19:00, ИА Амител

Вейп / Изображение сгенерировано Midjourney / amic.ru

В Пермском крае с 1 марта 2026 года вводится полный запрет на розничную продажу вейпов, пишет РИА Новости. Соответствующее решение было принято депутатами Заксобрания региона.

Для нарушителей нового запрета установлены значительные административные штрафы: должностные лица заплатят от 15 до 20 тысяч рублей, а юридические – от 50 до 100 тысяч рублей.

Напомним, вейпы на Алтае могут полностью запретить уже до конца 2025 года. Депутаты АКЗС, возможно, рассмотрят законопроект о запрете электронных сигарет в крае в декабре. При этом полный запрет вейпов в России поддерживают 67% барнаульцев.