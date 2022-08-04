Алтайскую бизнесвумен Ракову не отпустили из СИЗО несмотря на признание вины

Тверской суд Москвы в четверг отказался освобождать из СИЗО экс-замглавы Минпросвещения РФ Марину Ракову, признавшую вину по делу о хищении 21 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 октября. Предположительно, к тому моменту в отношении Раковой составят окончательное обвинение.

При этом на заседании адвокат Вячеслав Жуковский отмечал, что уроженка Алтайского края написала явку с повинной, «выразила готовность возместить ущерб» и в связи с этим просила перевести ее под домашний арест. При этом ранее суд перевел под домашний арест ректора «Шанинки» Сергея Зуева, который также признал вину, погасил ущерб и дал показания на новых соучастников, о которых ранее следствию ничего известно не было.

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Напомним, что Ракову обвиняют в мошенничестве на сумму 50 млн рублей через Фонд новых форм развития образования. По версии следователей, находясь на посту замминистра просвещения, Ракова пролоббировала выделение бюджетных средств фонду. Деньги предназначались на госконтракты по проекту «Учитель будущего». Однако на деле никто эти контракты не выполнял, а средства были присвоены. Отчёты по выполнению проектов оказались фиктивными. Вместе с ней по делу проходят ряд ректоров и сотрудников крупных российских вузов.

Кроме того, выяснилось, что Ракова устроила на работу в фонд гражданского мужа Артура Стеценко, хотя на самом деле никакого отношения к этой организации он не имел. Тем не менее Стеценко получал зарплату — примерно 300 тысяч рублей в месяц.

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4 августа стало известно, что Ракова признала вину и сейчас сотрудничает со следствием.