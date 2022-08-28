Автомобиль перевернулся на алтайской трассе

Легковой автомобиль опрокинулся на трассе Бийск — Горно-Алтайск, сообщает «Бийск 22».

Авария случилась в ночь на 28 августа. На опубликованных в паблике кадрах можно заметить, как машина лежит на крыше — её объезжают другие водители, а рядом ходят люди.

При каких обстоятельствах произошло ДТП и есть ли в нём пострадавшие, не уточняется.

26 августа на трассе Барнаул — Павловск столкнулись два автомобиля, один из них оказался на крыше.