Депутата КПРФ, подозреваемого в убийстве инвалида, исключили из партии

29-летнего депутата горсовета Мелеуза Александра Котелевского, который подозревается в убийстве инвалида, исключили из КПРФ. Об этом сообщает РИА Новости.

"Депутата Александра Котелевского решением бюро регионального отделения КПРФ исключили из партии, не дожидаясь окончания расследования", – рассказали агентству в пресс-службе регионального отделения.

Напомним, что в отношении Котелевского возбудили уголовное дело по факту убийства инвалида, 38-летнего Ильфата Тутхнеева, в городе Мелеуз в Башкирии.

По информации СМИ, подозреваемого, полностью испачканного в крови, обнаружили спящим рядом с трупом жертвы.