Директор спортшколы прокомментировал ДТП с пострадавшими в автобусе детьми на Алтае

Директор Алтайской спортивной школы олимпийского резерва Сергей Волков заявил, что не было нарушений при перевозке детей в автобусе, слетевшим с обрыва, пишет «КП-Барнаул».

Напомним, днем 20 июля в Солонешенском районе опрокинулся автобус, перевозивший более 30 детей. Четверо ребят и водитель получили травмы. Автобус буквально повис на ветках и поэтому не упал в реку.

Накануне прокуратура региона сообщила о выявленных нарушениях при перевозке детей: спортшкола якобы не обеспечила безопасность.

«По правилам, установленным при перевозке детей, сопровождение ГИБДД предусмотрено, если едет колонна из трех автобусов. Нарушений нет», — подчеркнул Волков, указав на то, что в момент ДТП было два автобуса.

Он также добавил, что водитель перевернувшегося автобуса до сих пор находится в больнице.

Ранее сообщили, что автобус уклонился от встречной машины и вылетел с дороги.