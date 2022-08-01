Два человека погибли в страшном ДТП в Новосибирске

Два человека погибли в тройном ДТП на Северном объезде в Новосибирске, сообщает «АСТ-54» со ссылкой на ГИБДД.

31 июля в 18:40 на 38-м километре трассы водитель ВАЗ-2114 въехал в движущуюся перед ним LADA Granta, которая, в свою очередь, выехала на «встречку» и врезалась в грузовик Volvo.

«В результате ДТП погибли водитель Granta 1954 года рождения и пассажирка, личность которой ещё не установлена», — говорится в сообщении.

31 июля на площади Октября в Барнауле в результате ДТП перевернулся ВАЗ.