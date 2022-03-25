Двух подростков осудили в Барнауле за попытку сбыта наркотиков

Двух подростков и одного совершеннолетнего жителя Барнаула признали виновными в покушении на незаконный оборот наркотиков. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, суд назначил им наказание от трёх до четырёх лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

По данным следствия, вечером 12 марта 2021 года в городе Барнауле трое друзей в возрасте 18 и 17 лет через интернет получили информацию о местонахождении крупной партии наркотиков. Затем, «действуя группой лиц по предварительному сговору», молодые люди расфасовали полученные наркотические средства на более мелкие партии, после чего путём закладок стали сбывать их на территории города.

Довести преступный умысел до конца подозреваемым не удалось по независящим причинам — они были задержаны сотрудниками полиции.