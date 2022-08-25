На Алтае Nissan врезался в микроавтобус

В Бийске столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус, сообщает «Бийск 22».

Авария случилась 24 августа на перекрёстке улицы Красноармейской и переулка Кожевенного.

«Nissan завершал манёвр, а „Газель“ начинала своё движение. Оба участника уверены, что ехали на зелёный», — рассказали в «Аварком. Бийск».

Кадр из видео / «Бийск 22»

Есть ли в аварии пострадавшие, не уточняется.

Ранее в Бийске пьяный водитель Mitsubishi Lancer врезался в маршрутку, трое человек получили травмы.