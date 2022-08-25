На Алтае Nissan врезался в микроавтобус
Оба участника аварии уверены, что ехали на зелёный
25 августа 2022, 12:15, Никита Черников
В Бийске столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус, сообщает «Бийск 22».
Авария случилась 24 августа на перекрёстке улицы Красноармейской и переулка Кожевенного.
«Nissan завершал манёвр, а „Газель“ начинала своё движение. Оба участника уверены, что ехали на зелёный», — рассказали в «Аварком. Бийск».
Кадр из видео / «Бийск 22»
Есть ли в аварии пострадавшие, не уточняется.
Ранее в Бийске пьяный водитель Mitsubishi Lancer врезался в маршрутку, трое человек получили травмы.
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