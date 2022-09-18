На Алтае против двух подростков возбудили уголовное дело за кражу печки, труб и сетки-рабицы у односельчанки
Несовершеннолетние сдали «добычу» на в пункт приёма металла
18 сентября 2022, 17:30, Никита Черников
В Михайловском районе Алтайского края следователю подозревают двух несовершеннолетних в хищении металла, сообщили в региональном управлении СК.
Отмечается, что кражу предполагаемые злоумышленники 15-ти и 16-летнего возраста совершили в начале мая.
«По данным следствия, подростки незаконно проникли в помещение пристройки дома односельчанки и похитили металлическую печь, несколько металлических труб, а также сетку-рабицу. Похищенное подозреваемые сдали в пункт приема металла, причинив потерпевшей значительный материальный ущерб», — говорится в сообщении.
Уголовное дело возбудили по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ («Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище»). Расследование продолжается.
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