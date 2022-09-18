На Алтае против двух подростков возбудили уголовное дело за кражу печки, труб и сетки-рабицы у односельчанки

В Михайловском районе Алтайского края следователю подозревают двух несовершеннолетних в хищении металла, сообщили в региональном управлении СК.

Отмечается, что кражу предполагаемые злоумышленники 15-ти и 16-летнего возраста совершили в начале мая.

«По данным следствия, подростки незаконно проникли в помещение пристройки дома односельчанки и похитили металлическую печь, несколько металлических труб, а также сетку-рабицу. Похищенное подозреваемые сдали в пункт приема металла, причинив потерпевшей значительный материальный ущерб», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбудили по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ («Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище»). Расследование продолжается.