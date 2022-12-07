На Алтае женщину осудили за убийство супруга в убойном пункте
Сельчанка пыталась избежать ответственности, заявив, что мужчина хотел её изнасиловать
В Алтайском крае виновной в убийстве признали женщину, которая пришла к бывшему мужу на работу, чтобы вместе выпить алкоголь, сообщает региональный СК.
Инцидент произошёл в марте 2022 года в посёлке Поспелихинский — в бытовке здания местного убойного пункта.
«Было обнаружено тело 59-летнего сторожа с множественными колото-резаными ранениями тела. При этом на месте не было следов и орудия преступления. К вечеру этого же дня удалось установить лицо, причастное к совершению убийства. Им оказалась 50-летняя бывшая супруга потерпевшего», — рассказали в ведомстве.
Накануне преступления женщина пришла на работу к мужчине, где они стали распивать алкоголь. В какой-то момент произошла ссора: сельчанка взяла кухонный нож и нанесла оппоненту множественные удары по телу. После этого избавилась от следов своего присутствия и скрылась.
После задержания сельчанка пыталась избежать ответственности, заявив, что мужчина хотел её изнасиловать. Однако собранные доказательства полностью опровергли эту версию.
Суд на восемь лет отправил женщину в колонию общего режима за убийство.
Ранее в Барнауле вначале жена ударила мужа ножом в живот, а потом муж ударил жену ножом в спину.