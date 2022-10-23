Дом сгорел почти дотла. Фото с места крушения истребителя в Иркутске
По последним данным, в результате ЧП погибли два пилота, среди гражданских пострадавших нет
Фото: ТАСС
Вечером 23 октября в Иркутске на частный дом рухнул истребитель Су-30, который совершал испытательный полёт. В результате происшествия погибли два пилота, среди гражданских пострадавших нет.
На месте продолжают работать пожарно-спасательные подразделения. По данным областного МЧС, открытое горение уже ликвидировали.
Иркутский губернатор Игорь Кобзев сообщил, что в результате авиакатастрофы без электроснабжения остались 150 домов. Также, по словам главы региона, власти рассмотрят вопрос предоставления маневренного фонда и выплат по утрате имущества.
«Один на один с бедой жителей не оставим», — резюмировал губернатор.
Напомним, что следователи возбудили уголовное дело по факту крушения истребителя. Глава СКР Александр Бастрыкин направил на место крушения Су-30 следователей-криминалистов центрального аппарата.