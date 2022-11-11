Пробки на дорогах Барнаула достигли 7 баллов

Заторы отмечаются на Павловском и Змеиногорском трактах, а также на проспектах Строителей и Калинина

11 ноября 2022, 08:17, Никита Черников

Пробки в Барнауле в пятницу утром достигли 7 баллов, свидетельствуют «Яндекс.Карты».

Наибольшие заторы наблюдаются на Павловском тракте (от пересечения с улицей Малахова в сторону центра), проспектах Строителей (в районе пересечения с Павловским трактом и улицей Советской Армии) и Калинина (в районе улицы Северо-Западной).

Также затруднения отмечаются на Змеиногорском тракте и улицах Кутузова, Власихинской и Попова.

Фото: «Яндекс.Карты»

Ранее сообщалось, что в Барнауле для уборки снега на нескольких улицах города ограничат стоянку автомобилей.

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