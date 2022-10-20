Силовики без предупреждения с оружием ворвались в школу в Геленджике

Учеников и педагогов школы № 1 в Геленджике напугали вооружённые люди и звуки выстрелов. Об этом сообщает издание «Подъём».

Инцидент произошёл 19 октября. Вооружённые люди ворвались в здание образовательного учреждения и устроили стрельбу во время уроков. Как оказалось, это были учения, о которых школьников и учителей никто не предупредил.

Родители учеников обратились в прокуратуру, для того чтобы разобраться в ситуации, а глава города отметил, что будет проведена проверка, потому что сейчас «не то время для такой спонтанности».