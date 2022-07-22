Стало известно, зачем лег на асфальт мужчина, погибший под колесами авто в Алтайском крае

Участница сообщества «Инцидент Барнаул» рассказала, зачем погибший под колесами автомобиля в Славгороде решил лечь на дорогу. По ее словам, мужчина решил таким образом остановить машину, чтобы уехать автостопом.

«Погибший — дальнобойщик, житель Казахстана, машину оставил в Кулунде, а сам с товарищами как-то оказался в Славгороде. Затем они пытались автостопом уехать до Кулунды, минут 30-40 ловили, но никто не останавливался. После был придуман этот „гениальный план“, лечь на асфальт», — заявила женщина.

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Водителя задержали. Он оказался жителем Омска — мужчина был трезв, однако не ожидал, что кто-то решил «полежать на асфальте».

«Он практически сразу вернулся, вызвал службы и ожидал. Ехал с семьёй на отдых», — добавила она.

Напомним, что в ГИБДД рассказали, что мужчина скончался на месте до приезда медиков.