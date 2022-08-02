Такой день. Уголовное дело о халатности из-за утопления девочек в Бийске и драка в Барнауле на День ВДВ

2 августа в городах и сёлах Алтайского края и Республики Алтай десантники торжественно отметили свой праздник.

В Барнауле они собирались на площади Ветеранов у Дома афганцев, в Горно-Алтайске, Бийске и Мамонтово — у мемориалов Славы. А в Майме пришли в детский дом с подарками. Два года из-за пандемии День ВДВ не проводили в обычном формате, и вот теперь десантникам удалось собраться и отметить праздник вместе.

Новости

Фоторепортажи Без парашютистов, но с праздничным шествием. Как в Барнауле отмечают День ВДВ

Тем временем в соцсетях практически нет традиционных снимков с купанием в фонтанах. Зато в группе музея барнаульской фирмы «Аксоид», где в ВДВ служили генеральный директор и его заместитель, всё-таки появилось фото с купающимся ветераном-десантником в пруду, расположенном на территории предприятия. Традиция есть традиция.

Новости

Общество И всё-таки они искупались! День десантника на Алтае в фотографиях из соцсетей

Однако не обошлось без происшествий. Так, на проспекте Строителей в Барнауле двое мужчин в тельняшках повалили на землю ещё одного мужчину и избивали.

Новости

Происшествия День ВДВ: Мужчины в тельняшках избили водителя посреди проезжей части в Барнауле

В Алтайском крае возбудили уголовное дело о халатности из-за гибели двух девочек на реке Бии в Бийске. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, уголовное дело по ст. 293 УК РФ расследуется Следственным комитетом под контролем региональной прокуратуры.

Новости

Происшествия В Алтайском крае возбудили уголовное дело о халатности из-за утопления девочек на Бие

125 человек претендуют на место в Барнаульской гордуме. Большая часть из них — 117 кандидатов — заявились от шести политических партий, остальные пойдут в качестве самовыдвиженцев. До 11 августа избирком вынесет решение о регистрации либо отказе в ней по всем без исключения кандидатурам. Тогда же станет понятным окончательный расклад по одномандатным округам. На какой территории ожидается самая ожесточённая борьба, а где соперников оказалось на удивление мало, — в материале amic.ru.