В Алтайском крае поезд сбил пьяного мужчину, который шел по рельсам и не реагировал на сигналы

В Алтайском крае на железной дороге вновь пострадал человек. Об этом рассказали в региональном ЛУ МВД.

«57-летний житель города Новоалтайска шел по железнодорожной насыпи, на предупреждающие сигналы приближающегося грузового поезда не реагировал. Машинист локомотива предпринял экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось», — сказано в сообщении.

Пострадавшего с различными травмами доставили в больницу города Барнаула. Врачи установили, что мужчина был пьян.

Сотрудники транспортной полиции напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности на железной дороге.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске поезд насмерть сбил 11-летнюю девочку.