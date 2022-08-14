В Алтайском крае выросло число пострадавших от укусов клещей за неделю

За последнюю неделю в больницы Алтайского края по поводу присасывания клещей обратились 102 человека. На прошлой неделе от их укусов пострадали 88 жителей.

Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, всего с начала сезона активности этих членистоногих в этом году пострадали 8806 человек, из них 2432 ребенка в возрасте до 14 лет.

«Зарегистрировано 329 случаев заболевания сибирским клещевым тифом, в том числе у 50 детей в возрасте до 14 лет, а также 19 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, в том числе у трёх детей. Комиссионно подтверждены девять случаев заболевания клещевым энцефалитом. На сегодняшний день в стационарах края находятся восемь больных с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом», — говорится в сообщении.

В ведомстве напоминают, что при выезде на природу следует носить защитную одежду, регулярно себя осматривать и применять средства защиты от насекомых.