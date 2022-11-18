В Москве убили девушку, которая жаловалась в полицию на слежку

В Москве убили женщину, которая раньше жаловалась на то, что за ней кто-то следит. Об этом сообщает РИА Новости.

За день до убийства 29-летняя девушка звонила в полицию и жаловалась на слежку, а 18 ноября её тело обнаружили на улице с колотыми ранами в районе груди.

Следователи выясняют подробности случившегося и изучают записи с камер видеонаблюдения.

По факту убийства девушки возбуждено уголовное дело. Злоумышленник на данный момент не найден.

Ранее сообщалось, что 38-летний житель Барнаула облил знакомую антисептиком и поджёг. Мужчине показалось, что женщина обокрала его.